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لبنان

ميقاتي حضر "فينيقيا" كركلا: صورة عن جمال لبنان وابداع أهله

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
28-04-2023 | 02:30
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حضر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعقيلته السيدة مي ليل أمس مسرحية "فينيقيا" الغنائية الراقصة، لفرقة كركلا على مسرح الايفوار في سن الفيل.
كذلك حضر وزير الثقافة محمد وسام المرتضى.
وقد حيا ميقاتي "عبد الحليم كركلا وفرقة كركلا على العمل المميز الذي قدم صورة زاهية عن لبنان".
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وقال" ان معاودة فرقة كركلا عملها وتفاعل الجمهور مع المسرحية خير دليل على ان ارادة الحياة والنهوض بالوطن أقوى من كل المحن التي تعصف به".
وشدد رئيس الحكومة" على ان اللبنانيين يقدمون مرة جديدة أبهى صورة عن جمالية وطنهم والابداع المستمر على المستويات كافة".
ردا على سؤال قال" اهم جملة قيلت في هذه المسرحية "فينيقيا" هي "الحب بدو رجولة".
وتستقطب المسرحية جمهوراً حاشداً ، فيما افيد انه بجري الاعداد لاقامة حفلات اضافية في ايار ، بعدما نفدت كل بطاقات الحفلات الحالية.
يذكر ان فرقة كركلا غابت عن لبنان منذ عدة سنوات قبل ان تعود بعملها الجديد، محتفلة بعيد تأسيسها الخامس والخمسين.
الجزء الأول من العمل يذكر بأعمال «كركلا» القديمة القائمة على الرقص الصرف، بعيداً عن الحوارات والمشاهد الغنائية، فيما الجزء الثاني من الحكاية ينقل المساهد كلياً إلى أجواء أخرى، من خلال مشهدية القرية اللبنانية وهمومها.
يذكر ان العمل كان قدّم عام2018 على مسرح "مهرجانات بيبلوس الدولية".
وقال المخرج ايفان كركلا "هي مسرحية غنائية راقصة تجمع ما بين تاريخنا الماضي وتاريخنا الحاضر".
اضاف"دخلنا على التاريخ الفينيقي وهذا الجزء اسمه تاريخ فينيقيا الماضي. وفي تاريخنا الحاضر نحن ندخل إلى تاريخ أجدادنا وعاداتنا الفولكلورية وتقاليدنا والمسرح اللبناني".
(الصور بعدسة نبيل اسماعيل)
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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