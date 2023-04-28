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لبنان
الجامعة الأنطونية تفتتح أسبوع الصحة النفسية... الأب جلخ: لتعزيز ثقافة الرّاحة النفسيّة
Lebanon 24
28-04-2023
|
02:26
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إفتتحت الجامعة الأنطونيةAntonine University (UA) برعاية وزارة الصحة العامة، أسبوع الصّحة والراحة النفسية في نسخته الثالثة Wellness and Mental Health Week –Turn Your Ill-being Into Well-being.
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تخلّل هذا الأسبوع الصحي 23 ورشة عمل، قدّمها عدد من الخبراء من كندا والولايات الأميريكية المتّحدة واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا ولبنان.
الجلسة الإفتتاحية التي أقيمت في حرم الجامعة الرئيس في الحدت-بعبدا، حضرها مدير العناية الطبية في وزارة الصّحة العامّة، الدكتور جوزيف الحلو، ممثّلًا وزير الصحّة الدكتور فراس أبيض، رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال جلخ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التنمية البشرية المتكاملة الأب جان العلم، وعدد من المعنيين في ملف الراحة والصحّة النفسية الى جانب عمداء الكلّيّات في الجامعة والإداريين والموظّفين.
كلمة الأب جلخ
في كلمته، أكّد الأب جلخ أن تأثير الأزمات على صحّة طلّابنا النفسيّة تدعونا لمواجهتها، لأن الجامعة لا تعني التحصيل العلمي وحسب، بل بالأكثر تنمية الطالب والطالبة بطريقة إنسانية متكاملة. وأشار الى أن البعد الإنساني والصحة النفسية في نظام التعليم الجامعي أساسي من أجل خلق بيئة ملائمة تمكّن طلّابنا من التغلّب على تأثير الأزمات هذه وتفعيل إمكاناتهم كلّها.
وأضاف: ندرك أهميّة تعزيز ثقافة الرّاحة النفسيّة ليس فقط لطلّابنا بل لأفراد المجتمع بأسره، ولهذا السّبب فإن كل المحاضرات وورش العمل التي ستقام لن تكون حكرًا على الأنطونيّين بل هي مفتوحة لطلّاب الجامعات كافّة ولكل إنسان في لبنان يبحث عن كيفيّة المحافظة على صحّته النفسيّة وتوازنه الشخصيّ.
حلو
من جهّته عرض حلو لأهمية تعزيز ثقافة الراحة النفسية في الجامعة الأنطونية، من خلال تنظيم أسبوع الصحّة النفسية، الذي يقام للمرّة الثّالثة في الجامعة، مؤكّدًا دعم وزارة الصحّة لمثل هذه المبادرات.
و كشف حلو أن وزارة الصحّة بدأت بتغطية نفقات معالجة الصحة النفسية في المستشفيات. لافتًا الى أن المشكلة الأساس في لبنان سياسيّة، وعندما تحلّ الأمور السياسيّة تحلّ الأمور الإقتصاديّة والصحيّة.
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