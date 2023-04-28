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لبنان

القاضية اسكندر ترد على اتهامات حول ادعائها على حاكم مصرف لبنان ورفاقه

Lebanon 24
28-04-2023 | 03:45
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ردت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر على الإتهامات بأنها ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه من دون الحصول على إذن وزير المال.
وقالت في تصريح إن" الصلاحيات المعطاة لرئيسة هيئة القضايا والمنصوص عليها في تنظيم وزارة العدل لا توجب عليها الحصول على إذن من وزير المال خصوصا أن النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قد ادعت على سلامة ورفاقه ويحق للدولة اللبنانية المتضررة سندا للمادة ٦٧ من أصول المحاكمات الجزائية الانضمام إلى الدعوى العامة لاتخاذ التدابير الاحتياطية للحفاظ على حقوق الدولة".
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وأضافت القاضية اسكندر انه "تأكيدا لهذا الحق فإن وزير المال ارسل إلى هيئة القضايا كتابا بتاريخ ١٨ نيسان الجاري يعلمها أنه أخذ علما بانضمامها إلى الدعوى العامة وأنه يترتب عليها اتخاذ التدابير التي تحمي حقوق الدولة اللبنانية علما انه قانونا لا علاقة لوزير المال أن يعطي الإذن لملاحقة حاكم مصرف لبنان".
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