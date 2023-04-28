الشتاء لم ينتهِ بعد.. منخفض جوي من تركيا سيضرب لبنان هكذا سيكون طقس الويك اند

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا السبت، غائما إجمالا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات على الاقل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية ، مترافقة بعواصف رعدية ورياح نـاشطـة تقـارب ال 60 كم/س تشتد أحيانا في المناطق الشمالية وتصل الى 75 كلم/س، فيرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1700 متر. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، وتخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات، يحذر من تشكل السيول في المناطق الشمالية وتساقط لحبات البرد.وجاء في النشرة:-الحالة العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من اليوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق السواحل التركية، والذي يقترب تدريجيا نحو جزيرة قبرص ويؤدي الى طقس متقلب وماطر يشتد تأثيره صباح يوم غد السبت حيث تشتد غزارة الأمطار وسرعة الرياح، وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتتساقط الثلوج على الجبال. يستمر تأثيره حتى بعد ظهر الاحد حيث ينحسر تدريجيا مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى صباح الاثنين، فيعود الطقس الى الاستقرار، ومن المتوقع ان يتحول الى دافئ اعتبارا من يوم الأربعاء مع ارتفاع في درجات الحرارة .معدل درجات الحرارة لشهر نيسان من 15 الى 24 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب ركامية مع انخفاض تدريجي وسريع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية و الداخلية، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم وتهطل أمطار متفرقة ومتقطعة تشتد غزارتها ليلا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع2200 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل مع تدني درجات الحرارة لتلامس ال 2000 متر، كما يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات خلال الليل.السبت: غائم إجمالا مع انخفاض إضافي وملموس في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 5 درجات على الاقل، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية ، مترافقة بعواصف رعدية ورياح نـاشطـة تقـارب ال 60 كم/س تشتد أحيانا في المناطق الشمالية وتصل الى 75 كلم/س، فيرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج بدءا من ارتفاع 1900 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1700 متر. يستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات، وتخف حدة الأمطار والثلوج خلال الليل مع حدوث بعض الانفراجات، يحذر من تشكل السيول في المناطق الشمالية وتساقط لحبات البرد.الأحد: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب على المرتفعات، وتهطل امطار متفرقة خلال الفترة الصباحية مع بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر. تنحسر الامطار تدريجيا فترة بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة و بداية ارتفاع في درجات الحرارة.الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة وارتفاع بسيط في درجات الحرارة حيث تبقى دون معدلاتها الموسمية في حين ترتفع بشكل ملحوظ في الداخل و جنوب البلاد ، ويتكون ضباب محلي على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، ويستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.-الحرارة على الساحل من 14 الى 18 درجة، فوق الجبال من 7 الى 11 درجة، في الداخل من 6 الى 16 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة اعتبارا من بعد ظهر ، تتراوح سرعتها بين 30 و60 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب وغزارة الأمطار ليل الجمعة/السبت.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 20 درجة.-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق-ساعة شروق الشمس: 5,52-ساعة غروب الشمس: 19,19