21
o
بيروت
23
o
طرابلس
27
o
صور
21
o
جبيل
7
o
صيدا
21
o
جونية
21
o
النبطية
17
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد الاعتداء على شابين من أبنائها.. الحجار يزور المعيصرة الكسروانية
Lebanon 24
28-04-2023
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور الحجار قرية المعيصرة الكسروانية، متضامناً ومستنكراً باسمه وباسم الحكومة "الاعتداء الآثم الذي تعرض له شابان من آل عمرو في قرية نهر إبراهيم في جبيل".
وشارك الحجار في لقاء موسع في مركز الإمام علي الثقافي، في حضور النائب رائد برو، رئيس بلدية المعيصرة زهير نزيه عمرو، مسؤول قطاع جبيل وكسروان في "حزب الله" الشيخ حسين شمص، مسؤول الأوقاف في كسروان الشيخ عصمت عمرو، الأب مجدي علاوي، المسؤول التربوي للمنطقة الخامسة في حركة "امل" حسن عمرو، المحامي والخبير القانوني الدولي فيصل الخزاعي الفريحات، معاون مفتي جبيل وكسروان الشيخ محمد حيدر إضافة إلى حشد من أبناء القرية والمنطقة.
Advertisement
في بداية اللقاء، رحب رئيس بلدية المعيصرة بالحجار معربا عن تقديره للزيارة التضامنية ومثمنا "هذه الوقفة التاريخية والجريئة في الوقوف مع الحق، بعيدا من أي اعتبارات أخرى". وأكد أن "أهل المعيصرة لن ينجروا لأي فتنة أو أن يكونوا سببا في اشعالها بالرغم من قساوة ما تعرض له ابناؤهم من ضرب واعتداء وحشي"، مشددا على "التمسك بالقانون في ان يأخذ مجراه حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات في المستقبل".
ثم كانت كلمة الوزير الحجار الذي شكر في بدايتها حسن الاستقبال معربا باسمه وباسم الحكومة عن استنكاره ورفضه "لهذا الاعتداء الاثم الذي هو امر مرفوض وبعيد كل البعد عن ثقافة أبناء هذه المنطقة التي كانت ولا تزال تشكل نموذجا في العيش المشترك والمحبة والتلاقي وحسن الجوار" معبرا عن حزنه واسفه واعتذاره الشديد لما حصل.
وقال: "بالرغم من الجراح والآلام، فإن هذه الحادثة يمكن الاستفادة من طريقة التعاطي معها لتكون نموذجاً لحل المشكلات من خلال القانون على أساس أنه هو من يحمي الجميع". واشارد "برد الفعل العقلاني وبالحكمة التي قارب بها أهل المعيصرة هذا العمل المدان وعدم انجرارهم إلى ردود فعل غير مدروسة وتأكيدهم على التمسك بالأطر القانونية والقضائية لمعالجتها" مشيرا إلى "العلاقة التاريخية التي تربط أبناء هذه المنطقة من تبادل ثقافي واجتماعي". وقال: "نتمنى انتهاء ذيول هذا الاعتداء سريعا وان نعود مجددا لنلتقي في قرية المعيصرة لافتتاح صرح ثقافي او عمل تربوي او اجتماعي وهي القرية التي لها مكانة خاصة في قلبي بعد أن عشت فترة من الزمان فيها ولي ذكريات وعلاقات طيبة مع أهلها".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها ومنطقة تأثرت بها
12:11 | 2023-04-27
27/04/2023 12:11:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن إنفجار الضاحية.. هذه حقيقته!
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف لأول مرة عن إنفجار الضاحية.. هذه حقيقته!
12:00 | 2023-04-27
27/04/2023 12:00:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار في الضاحية الجنوبيّة... إليكم المشاهد الأوليّة من هناك (صور وفيديو)
Lebanon 24
إنفجار في الضاحية الجنوبيّة... إليكم المشاهد الأوليّة من هناك (صور وفيديو)
10:46 | 2023-04-27
27/04/2023 10:46:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن كبير... وفاة إعلاميّ معروف (صورة)
Lebanon 24
حزن كبير... وفاة إعلاميّ معروف (صورة)
08:49 | 2023-04-27
27/04/2023 08:49:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
"زائرٌ غريب" في قصر عدل بيروت.. شاهدوا الصورة
15:08 | 2023-04-27
27/04/2023 03:08:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2023-04-28
هل باتت "القوات اللبنانية" ممرا إلزاميا للتسوية؟
04:30 | 2023-04-28
ماذا قصد جنبلاط بكلامه عن "الحزب" و"القوّات" و"التيّار"؟
04:00 | 2023-04-28
بعيدًا عن الشعبوية والعنصرية.. موقف لبناني "موحّد" من ملف النزوح؟!
08:30 | 2023-04-28
البيسري عرض الاوضاع مع القائم بأعمال سفارة الكويت
08:25 | 2023-04-28
بالفيديو وزير الخارجية الإيرانيّة يزور حدود لبنان مع فلسطين المحتلة... وهذا ما قاله من هناك
08:18 | 2023-04-28
حميه بحث مع النائب مارون في آخر التطورات
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
28/04/2023 15:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
28/04/2023 15:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
28/04/2023 15:35:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact