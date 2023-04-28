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لبنان

بعد تعرض الكابلات للسرقة.. الكهرباء تعود تدريجيا الى البداوي والجوار

Lebanon 24
28-04-2023 | 04:46
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باشرت ورشة الصيانة والأشغال في شركة كهرباء قاديشا تركيب وتوصيل الاسلاك المسروقة من شبكة التوتر العالي في البداوي، وذلك بعد ان قامت مؤسسة الكابتن عبدالناصر المير للمولدات الكهربائية بتأمين الكابلات والأسلاك المسروقة للمرة الخامسة.
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وشكر رئيس بلديه البداوي حسن غمراوي لـ"المير مساعدته وعطاءاته في ظل ظروف اقتصادية صعبة، واعلان شركة قاديشا عن عدم توفر الامكانيات لديها لتأمين كابلات جديدة بعد سرقتها".

ولفت الى ان "الكهرباء مقطوعة منذ ما قبل عيد الفطر السعيد بعدة ايام عن منطقة كبيرة من المساحة السكانية في الفيحاء التي عانت وتعاني من ظلام دامس ومن إنقطاع المياه لاسيما وان المنطقة تعتمد على الآبار الارتوازية التي تحتاج الى الكهرباء".

يذكر ان الوصلة المسروقة، قد تعرضت للسرقة مرات عديدة من قبل مجهولين معلومين دون توقيف احد، وهذه الوصلة تغذي مناطق البداوي، وادي النحلة، المنكوبين، مخيم البداوي واجزاء من القبة وابي سمراء في طرابلس.(الوكالة الوطنية)





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