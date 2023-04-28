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لبنان

بمناسبة الأول من أيار.. تهنئة من كركي للعمال

Lebanon 24
28-04-2023 | 04:52
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تقدم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، في بيان، في "ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وما رافقها من أزمات صحية طالت العمال وذويهم"،من العمال في كل أرجاء العالم بعامة والعمال العرب واللبنانيين  بخاصة، بالتهنئة والمباركة بحلول عيد العمال العالمي، آملا "أن يكون هذا العيد مناسبة لتحسين أوضاع العمال والمضمونين الصحية والاجتماعية".
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ووعد كركي العمال أن "يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والممكنة من أجل تحقيق هذه الغاية والتي كان آخرها معركة رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور التي وصلت الى خواتيم جيدة كذلك مشروع نظام تحويل تعويض نهاية الخدمة الى معاش تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب والذي أصبح في عهدة مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة الى العمل الجاد من أجل رفع قيمة التعويضات العائلية وزيادة التعرفات الاستشفائية والطبية والدوائية وذلك بالتعاون بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي  العام وهيئات المجتمع المدني والدولة  اللبنانية تحت رعاية وإشراف وزارة العمل".
 وأكد الدكتور كركي "أن العيد الحقيقي للعمال، لن يتحقق إلا من خلال إرساء عقد اجتماعي يؤمن الحماية والعدالة الاجتماعية للمواطنين، سيما تأمين الحق في الطبابة والدواء والاستشفاء والعمل اللائق والتقاعد والتأمين ضد البطالة والحق في الحصول على التعليم والسكن وكافة الحقوق الأساسية التي تنص عليها المواثيق والشرائع والاتفاقيات الدولية".

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