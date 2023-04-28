Advertisement

لبنان

بيان لبلدية زغرتا - اهدن حول تنظيم سكن الاجانب في نطاقها.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-04-2023 | 05:15
A-
A+
Doc-P-1061520-638182812295880643.jpg
Doc-P-1061520-638182812295880643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
  أصدرت بلدية زغرتا - اهدن بيانا حول تنظيم سكن الاجانب في نطاقها ليصبح بصورة شرعية، وجاء فيه:
 
 
"نظرا للظروف الأمنية المستجدة، قررت البلدية تنظيم عقود إيجار شرعية للأجانب أو تعهد بالإسكان (للمقيمين لدى أرباب العمل) وتسجيلها في البلدية، إيداعها نسخة عن الأوراق الثبوتية للأجانب على إختلاف بلدانهم بتاريخ أقصاه 31-5-2023، منع تجول الأجانب من الساعة السابعة مساء ولغاية السابعة صباحا على إختلاف وسائل التنقل، ومنع سير الدراجات النارية للجميع خلال الأوقات المشار إليها آنفا، اضافة الى منع التجمعات وكل ما يؤدي إلى إقلاق الراحة وتجول الأولاد دون مرافقة ذويهم، مع ضرورة المحافظة على النظافة العامة وفرز النفايات والمحافظة على المظاهر اللائقة، عدم إسكان أي أجنبي قبل مراجعة البلدية التي يبقى لها وحدها حق إعطاء الموافقة أو عدمها وتحديد القدرة الإستيعابية لكل مسكن، ومنع إستضافة أو إيواء أي شخص غير مصرح عنه".
Advertisement
وختم البيان:"يعمل بهذه القرارات بصورة فورية، ويكلف جهاز شرطة البلدية والحرس الليلي بتنفيذها وقمع المخالفات التي ستعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-28
04:30 | 2023-04-28
04:00 | 2023-04-28
08:30 | 2023-04-28
08:25 | 2023-04-28
08:18 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website