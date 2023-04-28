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لبنان

نقابة عمال المخابز هنأت العمال في عيدهم: للمشاركة في التظاهرة الإثنين

Lebanon 24
28-04-2023 | 05:20
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رأت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان أن "الأول من أيار يأتي والعمال يعانون الأمرين من الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة".
وقالت في بيان: "فليكن الأول من أيار عيد العمال العالمي محطة نضالية للانطلاق والانتساب الى النقابات المهنية والالتفاف حولها لإحياء دورها التاريخي بالدفاع عن حقوق العمال ومطاليهم وحماية مستحقاتهم المالية وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والاهتمام بمصالحهم المهنية".
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وتابعت: "لنقابة عمال المخابز تاريخ حافل بالنضال والتضحيات بالدفاع عن رغيف الخبز وحقوق العمال ولن نكون شهود زور على رغيف خبز الفقراء وعرق العمال كل عمال المخابز والافران من دون استثناء ولن نرضى بأي زيادة على سعر ربطة الخبز بسبب أو حجة زيادة أجور العمال ولغاية اليوم لم يطبق قانون العمل على عمال المخابز  الأفران، إلا عبر دراسة ميدانية على أرض الواقع وبكل شفافية وموضوعية من اهل الخبرة والكفاءة من كل من له علاقة بصناعة الخبز وبهذه المناسبة مناسبة عيد العمال العالمي".
وسألت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور أمين سلام: "لماذا التأخير في تشكيل لجنة لدراسة كلفة وصناعة سعر ربطة الخبز تضمن حماية رغيف المواطنين وأرباح أصحاب الأفران وأجور العمال ومستحقاتهم بكل شفافية وبخاصة أن أجور العمال من ضمن كلفة وصناعة ربطة الخبز وانت من قال يا معالي الوزير رغيف الخبز حق مقدس لجميع المواطنين؟".
ودعت عمال المخابز والافران إلى "المشاركة في الاحتفال الذي سيقيمه الاتحاد الوطني لنقابات العمال العاشرة صباح يوم الاثنين 1 ايار في محلة الكولا - وطى المصيطبة والتظاهرة الى ساحة رياض الصلح . (الوكالة الوطنية)
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