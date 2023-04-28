مدرسة تتعرّض للسرقة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ عدداً من الأشخاص سرقوا مكيفات من مدرسة مار الياس.

وعمل لاحقاً شبان من المنطقة على توقيفهم وتسليمهم لمخفر الميناء في طرابلس، وأُعيدت المسروقات إلى المدرسة.