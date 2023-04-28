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لبنان

المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار

Lebanon 24
28-04-2023 | 05:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكّنت بعد مراقبة الكاميرات، من توقيف المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار، والذي كان قد تعرض لحادث صدم، عندما كان على متن دراجته النارية، منذ حوالي الاسبوعين بالقرب من فندق "كواليتي ان".
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وبحسب ما افادت المصادر، فإنّ سائق السيارة الموقوف هو قاصر يبلغ من العمر 14 عاماً.
 
 
 
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