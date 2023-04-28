انتهاء المرحلة الثالثة من ملف عودة اللبنانيين من السودان

انهت الهيئة العليا للاغاثة ملف عودة اللبنانيين من السودان بمرحلته الثالثة والاخيرة.

وتصل عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة الميدل ايست التي تقلهم من مطار جدة في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون في استقبالهم في المطار الامين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، الذي شكر "جميع من تعاون وساعد لاتمام هذه العودة، وفي طليعتهم السلطات السودانية والمملكة العربية السعودية وبحريتها، ممثل الجالية اللبنانية في السودان ووزارة الخارجية والمغتربين ، السفارة اللبنانية في السودان والقنصلية في جدة".