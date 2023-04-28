Advertisement

لبنان

انتهاء المرحلة الثالثة من ملف عودة اللبنانيين من السودان

Lebanon 24
28-04-2023 | 05:58
A-
A+
Doc-P-1061530-638182836908397642.jpg
Doc-P-1061530-638182836908397642.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انهت الهيئة العليا للاغاثة ملف عودة اللبنانيين من السودان بمرحلته الثالثة والاخيرة.
 
 
وتصل عند الثالثة من بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة الميدل ايست التي تقلهم من مطار جدة في المملكة العربية السعودية، حيث سيكون في استقبالهم في المطار الامين العام للهيئة اللواء الركن محمد خير، الذي شكر "جميع من تعاون وساعد لاتمام هذه العودة، وفي طليعتهم السلطات السودانية والمملكة العربية السعودية وبحريتها، ممثل الجالية اللبنانية في السودان ووزارة الخارجية والمغتربين ، السفارة اللبنانية في السودان والقنصلية في جدة". 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-04-28
04:30 | 2023-04-28
04:00 | 2023-04-28
08:30 | 2023-04-28
08:25 | 2023-04-28
08:18 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website