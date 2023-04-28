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لبنان

اتحاد "نقابات العاملين في صيد وتربية الأسماك": لتحمل المسؤوليات الجدية الکاملة تجاه الوطن

Lebanon 24
28-04-2023 | 06:09
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عشية عيد العمال، تقدم اتحاد "نقابات العاملين في صيد وتربية الأسماك" بـ"أحر التهاني وأصدق الأمنيات من جميع العمـال في لبنان، خصوصا العاملين في مجال صيد الأسماك وتربيتها".
 
 
وقال الاتحاد في بيان له: "بهذه المناسبة وانسجاما مع دلالاتها ومعانيها، باستنتاح  مباشر ومستقيم امام معاناة الوطن وشعبه وعماله، ندعو  افراد فریق السلطة الممسكين بمواقع التحكم والسيطرة السياسية والادارية والمالية لتحمل المسؤوليات الجدية الکاملة تجاه الوطن وشعبه وعمَّاله، والاقلاع عن رهن حقوقهم  لاعدائهم لمصالح خاصة موهومة، فلطالما استغنى المشغّل عن عبده فور انتهاء صلاحيته ولكم في من سبقكم الى ذلك عبرة".
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وأكد أن "عمال لبنان ومنتجيه في البر والبحر يتمسكون بكل ذرة تراب وقطرة ماء في وطنهم ولن يدعوا مسيرتكم في نهب الثروات الوطنية تستكمل اطاحتها بمقدرات الوطن، فنحن عمال لبنان اباة وحماة، وما يبدو لكم من نعيم سلطة واستئثار هو بالحقيقة وهم ولحظة انكشافه وانهياره آتية، ويوم المظلوم على الظالم اشد من يوم الظالم على المظلوم ويومها يكون العيد فنفرح وتبكون. لن يساورنا في ذلك وهم تحاولون انتم واسيادكم بناءه بخيوط واهمة واهية. نحن الصيادين علمنا البحر ويعلمنا في كل رحلة ابحار ان ابواب الفرج مفتوحة يعبرها من يصل اليها ويملك ارادة العبور وعزمه".
وختم: "نهنىء عمال لبنان بعيدهم والعمال العرب والمسلمين، وخصوصا عمال فلسطين الصامدين في أرضهم ويواجهون كل أنواع القهر والظلم التي يمارسها المحتلون الصهاينة، وندعو كل العمال العرب للوقوف الى جانبهم ودعم صمودهم". (الوكالة الوطنية)
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