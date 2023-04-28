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لبنان

الأبيض بحث مع سفير تشيكيا في المساعدات واستقبل غازي زعيتر

Lebanon 24
28-04-2023 | 09:30
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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض  في مكتبه، سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل، يرافقه ممثل وزارة الدفاع التشيكية أليش ريبكا، والملحق التجاري والتعاون الديبلوماسي ليديا سكوليلوفا.
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وخلال اللقاء، تم البحث في المساعدات التي تقدمها الجمهورية التشيكية عبر مشاريع لدعم القطاع الصحي في لبنان والمستشفيات الحكومية، مثل مستشفى الحريري الجامعي، ومستشفى بعلبك الحكومي وسير الضنية الحكومي واورانج ناسو في طرابلس.
 
وتركز اللقاء حول سبل تعزيز وتطوير هذا الدعم في المستقبل، ليشمل مشاريع تعاون أكبر تتعلق بطبابتي الجيش وقوى الامن.
 
 
وكان قد استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض في مكتبه، النائب غازي زعيتر.
 
وتناول البحث خلال اللقاء، المستشفى الحكومي في حربتا، المقدم هبة من الصندوق الكويتي للتنمية.
 
وأكد الوزير الابيض انه تم انجاز كل المعاملات المتعلقة بهذا الملف من قِبل وزارة الصحة، وتم ارسالها الى مجلس الانماء والاعمار للبدء بالدراسات تمهيدا لتنفيذ  المشروع. 
واكد الابيض "حرصه على تعجيل عملية انجاز هذا المشروع الحيوي الذي تعتبره وزارة الصحة أولوية صحية ملحة لابناء بعلبك الهرمل، والذي سيستفيد منه اكثر من 60% من ابناء المنطقة".
بدوره، أعرَب زعيتر عن" تقديره ودعمه للجهود التي يقوم بها وزير الصحة للحفاظ على القطاع الصحي في هذه المرحلة، والنهوض به بالرغم من كل الصعوبات والتحديات التي يمر بها لبنان".
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