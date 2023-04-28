بري استقبل مبعوثا صينيا والسفير المصري ووزير الداخلية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير جمهورية مصر العربية الدكتور ياسر علوي، حيث تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين لبنان ومصر.

Advertisement



واستقبل بري المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون والوفد المرافق، في حضور سفير الصين لدى لبنان تشيان مين جيان.

وتم البحث خلال اللقاء، في آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية.



ثم استقبل الرئيس بري وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، وبحث معه في الاوضاع الامنية في البلاد.



وقال مولوي، بعد اللقاء: "الزيارة اليوم لدولة الرئيس هي أولا للمعايدة، تكلمنا مع دولة الرئيس في الامور كافة التي يجب بحثها، سيما تلك المتعلقة بأمن البلد وسلامته وأمن اللبنانيين وسلامتهم وتطبيق القانون".

وأضاف: "كما أكدنا لدولة الرئيس اننا مستمرون في تطبيق القانون بخاصة في موضوع الابنية المخالفة على المشاعات. وقد أكد الرئيس بري انه لا يقبل أي تعد على املاك الدولة في اي منطقة من المناطق اللبنانية وأيد ما تقوم به وزارة الداخلية والاجهزة الامنية لمنع التعديات على الاملاك العامة باعتبارها املاكا للبنانيين وللدولة والتعدي على الاملاك العامة هو تعد على كل لبناني وكنا متفقين مع دولة الرئيس على وجوب منع هذا التعدي بشكل حاسم وصارم".



وتابع مولوي :"بالنسبة لموضوع النزوح السوري، أكدنا لدولة الرئيس اننا عبر الاجهزة الامنية التابعة لوزارة الداخلية نطبق القانون، المديرية العامة للامن العام ستقوم بدورها وأكد دولته انه يجب تطبيق القانون على الاراضي اللبنانية كافة، وضرورة ان يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني وضمن الاطار اللبناني ويجب ان يكونوا مسجلين ودخولهم وخروجهم شرعي وقانوني".

وقال: وأكدنا للرئيس بري اننا نقوم بهذا العمل حماية للبنان وللقانون اللبناني وليس تعرضا لحقوق الانسان وانما حفظا لمصلحة الدولة العليا وللنظام العام".