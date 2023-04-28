Advertisement

لبنان

بالصور... تجمعٌ إحتجاجيّ تضامناً مع النازحين السوريين

Lebanon 24
28-04-2023 | 06:52
A-
A+
Doc-P-1061547-638182869952617314.jpg
Doc-P-1061547-638182869952617314.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجمع مناصرون لحزب "التحرير" أمام سراي طرابلس، تضامناً مع النازحين السوريين في لبنان.
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
lebanon 24
28/04/2023 18:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مداهمات لمحلات في الميناء وطرابلس... ماذا يجري هناك؟
lebanon 24
28/04/2023 18:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام في طرابلس.. ماذا يجري؟
lebanon 24
28/04/2023 18:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في طرابلس.. هذا ما جرى عند الكورنيش البحري
lebanon 24
28/04/2023 18:05:11 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

النازحون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-28
10:33 | 2023-04-28
10:30 | 2023-04-28
09:56 | 2023-04-28
09:53 | 2023-04-28
09:45 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website