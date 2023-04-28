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لبنان

إطلاق نار كثيف في منطقة الكفاءات

Lebanon 24
28-04-2023 | 07:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن إطلاق رصاص كثيف في منطقة الكفاءات.
 
 
هذا ويُسمع صوت إطلاق النار في أرجاء الضاحيّة الجنوبيّة وبعبدا.
 
 
 
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