Advertisement

لبنان

"القوات": على الأمم المتحدة والجامعة العربية التدخّل لتأمين عودة اللاجئين

Lebanon 24
28-04-2023 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1061555-638182884093757174.jpg
Doc-P-1061555-638182884093757174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الى أن بعض منظمات حقوق الانسان المحلية والعالمية تقول إن اللاجئين السوريين العائدين حديثاً الى بلادهم يتعرضون للاعتقال العشوائي والتعذيب والاستغلال والاختفاء وحتى للموت. و‎المؤسف أن هذه المنظمات تدين الجيش اللبناني الذي يحمي اللاجئين في لبنان وتتغاضى عن إدانة النظام السوري الذي هو المسؤول أولاً وآخراً عن قتل وتهجير شعبه وتقع عليه اليوم مسؤولية سلامة العائدين".
Advertisement
 وفي بيان له، أكد جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" أن ما يقوم به الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الامنية من اجراءات لضبط الأمن ومنع الفوضى وحفظ السلامة العامة إنما هو تنفيذاً للقانون اللبناني ولمقررات حكومية سابقة وحالية. وهو ايضاً محط ترحيب من اللبنانيين كافة في كل المناطق، فخير أن تأتي هذه الاجراءات متأخرة من أن لا تأتي أبداً".
ورأى أنه من البديهي لا بل الضروري أن تشمل هذه الاجراءات مناطق وجود اللجوء السوري باشكاله  كافة سواء في المخيمات أو المنازل أو الاماكن العامة"، متسائلا: "لماذا ما هو مقبول في دول أخرى، مثلاً في الدانمارك والاردن وتركيا، هو مرفوض في لبنان؟".
 
 
وطالب  جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" الامم المتحدة وجامعة الدول العربية التدخل الفوري مع نظام الاسد وتأمين سلامة عودة اللاجئين السوريين وحفظ أمنهم ومتطلبات العيش الكريم في بلادهم، معتبراً أن "عودة هؤلاء الى سوريا هي الأولوية اليوم خصوصا بعد الانفتاح الحاصل على نظام الاسد، لان الدول التي انفتحت على الاسد  تستطيع الطلب منه عدم عرقلة العائدين ماذا  والا تعود عن قرارها بالانفتاح عليه".



وختم البيان: "لقد قال اللبنانيون كلمتهم وسيأخذون كل اجراء قانوني وسيادي وإنساني للحفاظ على أمنهم واقتصادهم ووجودهم. لقد تحملوا الكثير ولم يعد باستطاعتهم أن يتحملوا المزيد من الاعباء عنهم وعن غيرهم".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-28
10:46 | 2023-04-28
10:33 | 2023-04-28
10:30 | 2023-04-28
09:56 | 2023-04-28
09:53 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website