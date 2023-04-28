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لبنان

إزالة خيمة غير شرعيّة في بلدة القصيبة

Lebanon 24
28-04-2023 | 07:34
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد المتابعة والرصد من قبل مديرية النبطية الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة، تبين وجود خيمة غير شرعية استحدثت مؤخراً يقيم بداخلها عائلات من التابعية السورية في بلدة القصيبة - قضاء النبطية، وقد تمت ازالتها بعد التنسيق مع محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه والعقيد قائد سرية النبطية في قوى الامن الداخلي عملاً بإشارة القضاء المختص.
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