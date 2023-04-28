إزالة خيمة غير شرعيّة في بلدة القصيبة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه بعد المتابعة والرصد من قبل مديرية النبطية الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة، تبين وجود خيمة غير شرعية استحدثت مؤخراً يقيم بداخلها عائلات من التابعية السورية في بلدة القصيبة - قضاء النبطية، وقد تمت ازالتها بعد التنسيق مع محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه والعقيد قائد سرية النبطية في قوى الامن الداخلي عملاً بإشارة القضاء المختص.

Advertisement