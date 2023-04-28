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لبنان

هل يستقيل القاضي طارق البيطار؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 07:47
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أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ كلّ ما يُحكى عن نية القاضي طارق البيطار الإستقالة غير صحيح وغير دقيق، وهو مجرّد بثّ للشّائعات.
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البيطار

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