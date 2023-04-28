في هذه البلدة.. مراكز صحية يُديرها نازحون سوريون!

ناشد 5 مخاتير في بلدة عرسال، الجهات المختصة بالعدول عن قرارها إقفال المؤسسات والمراكز الصحية في البلدة التي كان يديرها نازحون سوريون".



وقال المخاتير في بيان: لقد قضى هذا الإجراء على فرصة إفادة اهلنا في عرسال من خدمات طبية هم في حاجة إليها، علما بأن ميزانية 15 مليون دولار، كانت قد تقررت، لبناء مستشفى في البلدة، منذ اكثر من خمس سنوات، وحتى اليوم، لم نعرف مصير تلك الميزانية".

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واضاف البيان: "لذا وبناء على ما تقدم ذكره، ورأفة باهلنا، وانطلاقا من قناعة إنسانية صرفة، وبعيدا عن السياسه وأهلها، نناشد نحن الموقعين أدناه، مخاتير من عرسال، الجهات المختصة بالعدول عن قرارها، وتكليف كادر طبي لبناني، ليشرف ويدير هذه المراكز الصحية خدمة لاهلنا ولجميع المستفيدين منها لبلسمة اوجاعهم". (الوكالة الوطنية)