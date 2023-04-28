بشأن النازحين السوريين... ماذا طلب محافظ النبطية من البلديات؟

أصدر محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه تعميما الى بلديات محافظة النبطية "طلب فيه وخلال مهلة اقصاها اسبوعين من تاريخه اعداد احصاء للنازحين السوريين ضمن نطاق كل بلدة يتضمن:

اسم النازح السوري، عدد اولاده، تاريخ وجوده في البلدة، طريقة دخوله الى لبنان، وجود اقامة قانونية، اسم المؤجر اللبناني ورقم العقار، العمل الحالي للنازح، رقم هاتف النازح.

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كما ويطلب من البلديات تحصيل رسم القيمة التأجيرية المترتبة على النازح السوري بسبب اشغاله عقار ضمن نطاق البلدة وعلى صاحب الملك التصريح عن كل شاغل جديد للبناء من النازحين السوريين وفق الاصول القانونية المرعية الاجراء تحت طائلة تعرضه للغرامة بسبب مخالفة القانون.