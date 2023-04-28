المكاري بحث في سبل التعاون بين منظمة الأونيسكو ووزارة الاعلام

زار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري ظهر اليوم، مقر المكتب الاقليمي لمنظمة الاونيسكو، والتقى المديرة الاقليمية للمنظمة كوستانزا فارينا و كبار الموظفين.



واستمع المكاري الى شروحات المسؤولين المختصين في المكتب عن المشاريع المتعددة التي يقوم بها مكتب المنظمة في لبنان والمنطقة، في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الاعلام والتربية والتعليم والثقافة والعلوم.

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وفي كلمة له، قال المكاري: "تم البحث في سبل التعاون بين منظمة الأونيسكو ووزارة الاعلام، لا سيما في كيفية رقمنة وحفظ أرشيف مؤسسات الاعلام الرسمي كالوكالة الوطنية للاعلام و"اذاعة لبنان" و مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية وتلفزيون لبنان وأحقية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لإنتاج هذه المؤسسات الاعلامية العريقة". واستمع المكاري الى شروحات المسؤولين المختصين في المكتب عن المشاريع المتعددة التي يقوم بها مكتب المنظمة في لبنان والمنطقة، في مختلف المجالات، لا سيما مجالات الاعلام والتربية والتعليم والثقافة والعلوم.وفي كلمة له، قال المكاري: "تم البحث في سبل التعاون بين منظمة الأونيسكو ووزارة الاعلام، لا سيما في كيفية رقمنة وحفظ أرشيف مؤسسات الاعلام الرسمي كالوكالة الوطنية للاعلام و"اذاعة لبنان" و مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية وتلفزيون لبنان وأحقية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لإنتاج هذه المؤسسات الاعلامية العريقة".



وشدد على "ضرورة دعم المؤسسات الاعلامية الرسمية ومكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها الوطن، وبالأخص الظروف المعيشية غير المقبولة التي يعيشها موظفو تلفزيون لبنان".



وأعلن "اطلاق فعاليات بيروت عاصمة للاعلام العربي خلال شهر ايار المقبل"، مشددا على "أهمية ورش العمل التي ينظمها المكتب الاقليمي للأونيسكو من أجل تدريب الصحافيين وطلاب الاعلام حتى يواكبوا أحدث التقنيات والبرامج الاعلامية ومكافحة الاخبار الكاذبة والمضللة والابتعاد عن خطاب العنف والكراهية".





بدورها، شكرت المديرة الاقليمية للاونسكو، الوزير المكاري على "التعاون المستمر مع وزارة الاعلام والمعنيين من هيئات المجتمع المدني والاعلاميين والاكاديميين والقانونيين ورؤساء مجالس الادارة لمختلف وسائل الاعلام".

وفي وقت سابق من اليوم، زار المكاري، المركز الرئيسي لدار الأيتام الإسلامية في منطقة الطريق الجديدة ، حيث كان في استقباله رئيس عمدة دار الأيتام الإسلامية عارف اليافي وأعضاء العمدة والمدير العام للدار بشار قوتلي.

واستهلّ اللقاء وفق بيان عن الدار، بعرض فيلم تعريفي عن الخدمات الاجتماعية والإنسانية للدار، والتي تقدّمها للفئات العمرية كافة من الأطفال والنساء وكبار السن الاكثر حاجة وفقراً في المجتمع، من خلال مراكزها المنتشرة في بيروت والمناطق اللبنانية.





واستعرض قوتلي "حجم الخدمات التي تقدّمها الدار وحرصها على تقديم الأفضل لمسعفيها، والتي تتأثّر بشكل مباشر مع الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع اللبناني الذي تعتمد عليه الدار في مساندتها لهذه المسيرة الخيرية".



من جهته، عبّر وزير الإعلام عن سعادته بزيارة الدار، معرباً عن إعجابه واعتزازه "بوجود مؤسسة اجتماعية وإنسانية بهذا الحجم وبهذه الجودة وتنوّع الخدمات في لبنان".

وأشار الى انّ "للإعلام اللبناني دورا كبيرا ومحوريا في الإضاءة على دور المؤسسات الاجتماعية كشبكة للأمن الاجتماعي والإنساني".



بعدها، كانت جولة في ارجاء الدار.