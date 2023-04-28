دبوسي إستقبل سفير لبنان في السعودية

إستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية المهندس الدكتور فوزي كبارة، في حضور مقبل ملك وعبد المنعم مرحبا والمهندس حسن الحاج.

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وخلال اللقاء، رحب دبوسي بالسفير كبارة مثنياً على "الدور الديبلوماسي الحيوي المميز الذي يعزز من علاقات الأخوة والمودة بين لبنان والمملكة العربية السعودية ".



واشار الى المشاريع الإستثمارية التي تطلقها غرفة طرابلس وتجعل لبنان ملاذاً إستثماريا وتساعد على إخراجه من الصعوبات الإقتصادية التي يمر بها في المرحلة الراهنة.



ومن ثم جال السفير كبارة في مختلف المشاريع الوطنية المنتجة المعتمدة داخل مقر غرفة طرابلس الكبرى المتمثلة بمختبرات مراقبة الجودة ومركز التطوير الصناعي وأبحاث الزراعة والغذاء وتطوير حركتي الإستيراد والتصدير وفقاً لمعايير المعتمدة دولياً.

وقال خلال الجولة :" أعُرب عن مشاعر التقدير العالي للرئيس دبوسي الذي أطلعني على مرتكزات المشاريع الحيوية لطرابلس الكبرى التي يعمل عليها منذ سنوات ويهدف بشكل أساسي الى بلوغها مرحلة التنفيذ كما أطلعني ايضاً من خلال اللقاء الطيب والحوار المستند على روح التفاؤل والإيجابية على مشروع المنظومة الإقتصادية المتكاملة التي تتضمن خططاً عملية لإجراء التوسعة لكل من مرفأ طرابلس ومطار القليعات والمنطقة الإقتصادية".

وأضاف: "ونحن ندعو للرئيس دبوسي ومجلس ادراته وفريق عمله دوام العطاء والهمة العالية والتوفيق في مهامه ومسيرته مؤكدين على وقوفنا الى جانب تطلعاته الإستراتيجية والمستقبلية ونحن في هذا السياق على جهوزية للتعاون بشكل دائم".