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لبنان

البيسري عرض الاوضاع مع القائم بأعمال سفارة الكويت

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:30
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استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية ، في زيارة جرى في خلالها التداول في الأوضاع العامّة.
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لبنان

البيسري

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