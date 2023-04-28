البيسري عرض الاوضاع مع القائم بأعمال سفارة الكويت

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، الوزير المفوض عبدالله سليمان الشاهين القائم بأعمال سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية ، في زيارة جرى في خلالها التداول في الأوضاع العامّة.

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