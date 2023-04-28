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لبنان

بالفيديو وزير الخارجية الإيرانيّة يزور حدود لبنان مع فلسطين المحتلة... وهذا ما قاله من هناك

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:25
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زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، الحدود اللبنانية الجنوبية.

وخلال كلمة عقب زيارته إلى بلدة مارون الراس، أكد عبد اللهيان أن "المقاومة اللبنانية والفلسطينية في أفضل حالاتهما في حين أن الكيان الإسرائيلي في أسوأ حالاته ويعاني من أزمات متراكمة سياسية واجتماعية وأمنية"، معتبرا أن "التطورات الايجابية في المنطقة ستؤدي إلى عزل وانهيار الكيان الإسرائيلي".

كما غرس عبد اللهيان شجرة زيتون وسط حديقة طهران ووضع إكليلا من الزهور على نصب قائد فيلق القدس الإيراني الراحل قاسم سليماني. (روسيا اليوم)
 
 
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