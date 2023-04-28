بالفيديو وزير الخارجية الإيرانيّة يزور حدود لبنان مع فلسطين المحتلة... وهذا ما قاله من هناك

وزير الخارجية الإيراني :
لقد أثبتت المقاومة أن الكيان الصهيوني لا يفهم سوى القوة وأن التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى زوال الكيان الصهيوني. pic.twitter.com/lOPaQ2o3U5
— عــمــرّو -🌐- (@3Mr0w) April 28, 2023
وزير الخارجية الإيراني :
لقد أثبتت المقاومة أن الكيان الصهيوني لا يفهم سوى القوة وأن التطورات الإيجابية في المنطقة ستؤدي إلى زوال الكيان الصهيوني. pic.twitter.com/lOPaQ2o3U5
وزير الخارجية الإيراني أميرعبد اللهيان يغرس شتلة على الحدود بين لبنان وفلسطين قرب الأراضي المحتلة#الرابعةtv pic.twitter.com/QQs6FO6hMz
— قناة الرابعة - Al Rabiaa TV (@alrabiaatv) April 28, 2023
وزير الخارجية الإيراني أميرعبد اللهيان يغرس شتلة على الحدود بين لبنان وفلسطين قرب الأراضي المحتلة#الرابعةtv pic.twitter.com/QQs6FO6hMz