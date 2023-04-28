من يقف خلف الكتابات "الداعشيّة" في بلدة الطيبة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب أمن الدولة في مرجعيون، أوقف لبنانيين إثنين على خلفية الكتابات "الداعشية" في بلدة الطيبة.والجدير بالذكر أنّ الموقوفين من أبناء البلدة.وكان "لبنان 24" ذكر صباح اليوم، عن رفع شعارات "داعشية" على حائط مبنى البلدية والمدرسة في بلدة الطيبة. لقراءة الخبر الرجاء الضغط