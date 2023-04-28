ما جديد جريمة بتدعي؟

أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل الزوجين المغدورين صبحي ونديمة فخري في بلدتهما البقاعية بتدعي الى 19 أيار المقبل. (الوكالة الوطنية)

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