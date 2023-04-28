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لبنان

ما جديد جريمة بتدعي؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 08:48
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أرجأت هيئة المجلس العدلي جلسة متابعة المحاكمة في جريمة قتل الزوجين المغدورين صبحي ونديمة فخري في بلدتهما البقاعية بتدعي الى  19 أيار المقبل. (الوكالة الوطنية)
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