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لبنان

الدفعة الثالثة والأخيرة.. إجلاء 27 لبنانياً من السودان بينهم سفيرة لبنان

Lebanon 24
28-04-2023 | 09:06
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حطّت طائرة  تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط،  في مطار رفيق الحريري الدولي، على متنها الدفعة الثالثة والأخيرة وعددهم 27 من اللبنانيين الذين تم إجلاؤهم من السودان عن طريق مدينة بور سودان، فجدّة في المملكة العربية السعودية فمطار بيروت.
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ومن بين الذين وصلوا على الطائرة سفيرة لبنان في السودان ديما حداد وعائلتها واستقبلهم في صالون الشرف الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ونائب مدير المراسم في وزارة الخارجية سلام الأشقر ورئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي. 
 
 
ويذلك تكون الهيئة العليا للاغاثة قد انهت عملية إجلاء اللبنانيين الموجودين في السودان.
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