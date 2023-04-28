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لبنان

بو حبيب بحث والمبعوث الصيني في تعزيز التعاون.. واستقبل شخصيات

Lebanon 24
28-04-2023 | 09:38
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، المبعوث الخاص للحكومة الصينية في شأن قضايا الشرق الاوسط زاي جون مع وفد، في حضور سفير الصين لدى لبنان جيان مينجيان.
 
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وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات في الشرق الاوسط وكيفية تعزيز سبل التعاون بين لبنان والصين، سيما في المجالين الاقتصادي والسياحي. 
 
وأعرب المبعوث الصيني عن رغبة بلاده في زيادة استثماراتها في لبنان.
 
وأيضاً التقى بو حبيب ممثل بطريركية انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس لدى بطريركية موسكو وعموم روسيا المطران نيفون صيقلي، وتم البحث في أوضاع الجالية اللبنانية في روسيا.
 
كما التقى بوحبيب نائبة المدير العام ورئيسة ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر، ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور وتم البحث  في العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات الاقليمية. وتم التطرق الى ملف النازحين السوريين في لبنان.
 
واستقبل الوزير بوحبيب سفير كوريا الجنوبية لدى لبنان ايل بارك يرافقه المدير العام للشؤون القانونية الدولية السيد زا هونغ ري، وتم البحث في تبادل الترشيحات والدعم بين البلدين في المحافل الدولية والمنظمات.
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