الجرحى نُقلوا إلى المستشفى... بالصورة سيارة تجتاح محلا في هذه البلدة!

وقع حادث سير في بلدة حناويه شرق مدينة صور، حيث فقد سائق سيارة السيطرة عليها، واجتاحت أحد المحلات.

وعلى الفور تحركت فرق الاسعاف، وعملت على نقل الجرحى الى احد مستشفيات المنطقة.