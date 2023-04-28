حجار تفقد مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية في الجنوب

تفقد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار مراكز الوزارة في الجنوب وزار مركز الخدمات الإنمائية في بلدة كفرتبنيت يرافقه ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايجسن، والمدير العام لمؤسسة شيلد الإنسانية الدكتور سامر حيدر حيث كان في استقبالهم محافظ النبطية الدكتور حسن فقيه، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه، المدير الإقليمي لامن الدولة في النبطية المقدم حسين طباجة ، ومديرة المركز ريما شمعون ومدراء مراكز الوزارة في الجنوب الذين استمع الوزير حجار الى معاناتهم في عملهم والى مطالبهم بحضور رؤساء بلديات وفاعليات، وافتتح الوزير حجار معرضا للاشغال اليدوية من اعداد النسوة في مراكز الخدمات الإنمائية في الجنوب.

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وقال الوزير حجار اليوم جئنا إلى الجنوب للإطلاع على حقيقة الأوضاع للمراكز الخدمات الانمائية واوضاع الناس وبهذه الجولة نحمل معنا مبادرة وهي أننا اليوم جلنا على محطات معينه وشاهدنا عمل المراكز وشراكة المراكز مع المؤسسات الدوليه وواكبتنا شركة شيلد.

وأضاف المبادرة التي سنقوم بها هي التالية بتاريخ 19 و 20 أيار القادم سنجتمع كمراكز خدمات المائية في كل الجنوب بدءا من جزين وشبعا وحاصبيا وكل الجنوب سنلتقي كمراكز خدمات المائية من جهة وبنفس الوقت سنلتقي كمؤسسات محلية تعمل لنقيم ورشة عمل لنرى الحاجات الحقيقية لهذه المراكز وهذه المؤسسات الدولية ما ترصده من ميزانيات لهذه السنه ونقيم عمل مشترك متوازن ينصف الجميع وان نعمل في كل المراكز بنفس الطريقة ضمن الامكانيات الدولية وميزانياتنا وضمن موازنتنا نحن كوزارة شؤون هذا الهدف الذي سنعمله.

وختم رشة العمل ستكون بمدينة صور على مدى يومين ابتداء،من اليوم فريق عملي والوزارة بالتنسيق مع شيلد مع عمل uncr والمؤسسات العاملة بالمنطقة والعمل سيكون منظما وأعتقد أننا سنطلع بنتائج لأول مرة بلبنان فيها ثمر على الناس والمراكز وعلى امل ان ننتقل للمناطق الثانيه لتنسيق العمل الاجتماعي بشكل جيد.