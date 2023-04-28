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لبنان

ما الجديد على خط قرض البنك الدولي الخاص بالأمن الغذائي؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:28
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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن، في مكتبه، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.

وأشار بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة أن "خلال اللقاء، تم البحث في "تفاصيل القرض المقدم من البنك الدولي، الذي يستهدف الأمن الغذائي بشكل عام وستستفيد منه وزارات الزراعة والاقتصاد والطاقة والمياه"، لافتا إلى أن "أهمية القرض أنه يأتي في الوقت، الذي تعاني فيه كل القطاعات اللبنانية من الترهل، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات".
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ولفت إلى أن "الحاج حسن وضع الوزير سلام في أجواء المباحثات التي أجراها مع وفد البنك الدولي ظهر اليوم، وأكد أن التعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المانحة والبنك الدولي هو لمصلحة لبنان وهم أساسي لدى الحكومة اللبنانية".

وأكد الحاج حسن "ضرورة التزام المهل الدستورية والذهاب فورا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة في البلاد للوصول إلى عودة التعافي الاقتصادي تدريجيا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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