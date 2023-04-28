Advertisement

لبنان

فوز سيدات "بيروت" على "الرياضي" بنتيجة 74-50

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:39
A-
A+
Doc-P-1061630-638183042240813977.jpg
Doc-P-1061630-638183042240813977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُوّج فريق سيّدات "بيروت" لكرة السلّة ببطولة لبنان للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلّب على فريق "الرياضي" للسيّدات بنتيجة 74-50، وحسمه السلسلة 3-1.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الرياضي بيروت" يتقدم ويتأهل لنهائي سوبر سلة غرب آسيا
lebanon 24
29/04/2023 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الرياضي يتقدم 1-0 على بيروت في نصف نهائي بطولة "وصِل" بكرة السلة بعد فوزه بنتيجة 104-77
lebanon 24
29/04/2023 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمطار تُغلق طريقاً رئيسية في بيروت.. وفيديو يرصد المشهد
lebanon 24
29/04/2023 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ينشره وزير من منطقة الرّحاب - بيروت.. أنظروا كيف بدا المشهد بسبب الأمطار!
lebanon 24
29/04/2023 13:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رياضة

بيروت

الرياضي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2023-04-29
05:25 | 2023-04-29
05:07 | 2023-04-29
05:00 | 2023-04-29
04:58 | 2023-04-29
04:56 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website