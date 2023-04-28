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لبنان

فوز سيدات "بيوت" على "الرياضي" بنتيجة 74-50

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:39
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تُوّج فريق سيّدات "بيروت" لكرة السلّة ببطولة لبنان للمرة الثانية في تاريخه، بعد التغلّب على فريق "الرياضي" للسيّدات بنتيجة 74-50، وحسمه السلسلة 3-1.
 
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