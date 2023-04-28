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لبنان

ينشط بترويج المخدّرات في أحياء صيدا القديمة... هكذا ألقي القبض عليه!

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:39
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وخاصة تجارة وترويج المخدرات.
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بتاريخ 13-03-2023 توافرت معلومات لهذه المفرزة عن شخص ينشط بترويج المخدّرات في أحياء مدينة صيدا القديمة، حيث وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى:

- أ. م. ع. (من مواليد عام 1995، فلسطيني الجنسية)

على الفور، توجَّهت دورية إلى المحلة، ونصبت له كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه، وضبطت بحوزته /14/ مظروفًا بداخله مادَّة الهيرويين.

أودع الموقوف مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات في الجنوب لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء.
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