حادثة مروّعة في بلدة بقاعيّة.. العثور على شخصٍ مقتول داخل منزله

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على ي.ا. ال، مقتولاً في منزله في بلدة شعت البقاعية.



وفيما الأسباب لا تزال مجهولة حتى الان، حضرت على الفور القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

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