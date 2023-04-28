Advertisement

لبنان

حادثة مروّعة في بلدة بقاعيّة.. العثور على شخصٍ مقتول داخل منزله

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:50
A-
A+
Doc-P-1061634-638183048924122980.jpg
Doc-P-1061634-638183048924122980.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على ي.ا. ال، مقتولاً في منزله في بلدة شعت البقاعية.

وفيما الأسباب لا تزال مجهولة حتى الان، حضرت على الفور القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كمينٌ أمني في البقاع لـ"مخابرات الجيش".. هؤلاء وقعوا بقبضتها
lebanon 24
28/04/2023 22:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين أطلق الممر الحيوي البيئي لراشيا والبقاع الغربي ومراكز استلام النفايات المفروزة
lebanon 24
28/04/2023 22:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ينقل المخدرات من البقاع إلى ببروت.. وهكذا كان مصيره
lebanon 24
28/04/2023 22:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوبٌ خطير بقبضة الجيش في البقاع.. وتفاصيل تكشف جرائمه
lebanon 24
28/04/2023 22:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24

شعت

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2023-04-28
14:43 | 2023-04-28
14:26 | 2023-04-28
14:24 | 2023-04-28
14:09 | 2023-04-28
13:43 | 2023-04-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website