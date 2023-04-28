عبد اللهيان: للقوى السياسية اللبنانية الكفاءة اللازمة لاختيار رئيس للجمهورية

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ختام زيارته للبنان: "من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان"، لافتاً إلى أنه "نعتقد أن القوى السياسية اللبنانية المؤثرة لديها القابلية والكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية واختيار رئيس للجمهورية".

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وأشار إلى أن "لبنان يحتل مكانة مؤثرة في المنطقة وموجود في الخط الأمامي للمواجهة والمقاومة وهو يحظى دائمًا باهتمامنا".

وتابع عبد اللهيان قائلاً: "خلال اللقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وخاصة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تحدثنا بشكل مفصل عن إمكانيات التعاون بين البلدين لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية وإنتاج الطاقة الكهربائية بشكل خاص".

وأضاف: "إيران سترحب بأي شخصية لبنانية مرموقة تصل إلى سدة الرئاسة اللبنانية بالتوافق وندعم انتخاب رئيس والتوافق والاتفاق بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية".

وأردف قائلاً: "إيران لم ولن تتدخل بانتخاب اللبنانيين لرئيس الجمهورية وعندما يتفق اللبنانيون على أي شخص فإن إيران ستدعم ذلك بكل قوة".

وفي سياق منفصل، كشف عبد اللهيان أنه "قبل حلول عيد الفطر وجّهت دعوة رسمية لنظيري السعودي إلى زيارة طهران وأكد لي أنه رحب بالدعوة وسيقوم بتلبيتها".