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لبنان

أنباء عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين... ما صحتها؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 12:08
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أشارت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبـة العلاقات العامة في بيان الى ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تطبيق الـ "واتساب" تتناقل رسائل قصيرة تحذّر من أحداث قد تحصل خلال الـ 24 ساعة القادمة والإبقاء على الجهوزية التامة، كون إحدى شركات الـ "delivery" هي غرفة عمليات أمنية للنازحين السوريين.
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إن هذه الأخبار هي محض شائعات ولا صحة لها على الإطلاق.


لذلك، تحذّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من الانجرار خلف هذه الشائعات، وتطلب منهم الابتعاد عن خطابات الكراهية والعنصرية التي تؤدي إلى تعميم الفوضى بين الناس، وتشدّد على ضرورة توخّي الدقّة قبل نقل أي خبر والتأكّد من صحّته".
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