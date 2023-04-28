عثمان عرض مع مسؤول في الشرطة الفيدرالية الاسترالية تعزيز التعاون

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بعد ظهر اليوم في مكتبه بثكنة المقر العام، مسؤول منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط في الشرطة الفيديرالية الأسترالية دايفد ماكلين، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التعاون.

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