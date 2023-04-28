بشأن "دولار صيرفة"... ماذا أعلن "مصرف لبنان" اليوم؟

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أعلن "مصرف لبنان" في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم بلغ 100,750,000 دولار أميركي بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".