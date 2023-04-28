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لبنان

بشأن "دولار صيرفة"... ماذا أعلن "مصرف لبنان" اليوم؟

Lebanon 24
28-04-2023 | 12:20
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أعلن "مصرف لبنان" في بيان أن "حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم بلغ 100,750,000 دولار أميركي بمعدل 86500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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