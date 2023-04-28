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لبنان

تحذير عاجل إلى سائقي السيارات

Lebanon 24
28-04-2023 | 12:37
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طلبت غرفة "التحكم المروري" في تغريدة لها عبر "تويتر" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة في بعض المناطق والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وحرصا"على السلامة العامة.
 
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