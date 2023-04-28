تحذير عاجل إلى سائقي السيارات

طلبت غرفة "التحكم المروري" في تغريدة لها عبر "تويتر" من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط امطار خفيفة في بعض المناطق والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية وحرصا"على السلامة العامة.

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