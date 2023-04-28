دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة مساءً

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 96700 و97000 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 96800 و97100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.