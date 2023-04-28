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لبنان

مصادرة دراجات نارية لنازحين سوريين في هذه المنطقة

Lebanon 24
28-04-2023 | 13:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ بلدية الكفور صادرت 7 دراجات نارية لنازحين سوريين مخالفة للقوانين، وقامت بتسليمها لقوى الأمن الداخلي في النبطية.
 
 
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