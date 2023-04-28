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لبنان

توقف معمل دير عمار وانفصاله عن الشبكة!

Lebanon 24
28-04-2023 | 13:37
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أفادت قناة "الجديد" بأن سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح ادت إلى توقف معمل دير عمار الحراري وانفصاله عن الشبكة.
 
 
كما لفتت إلى أن الفرق الهندسية تعمل على إعادته إلى العمل وربطة بالشبكة العامة.
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دير عمار

الكهرباء

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