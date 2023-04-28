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لبنان
إشكال في سجن أسفر عن سقوط جرحى.. هذا ما جرى مساء اليوم
Lebanon 24
28-04-2023
|
13:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالأً وقع بين أحد السجناء من آل "ق"، وآخر من آل "ب"، في سجن القبة، بسبب تنظيف غرفة.
وأسفر الإشكال عن سقوط عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الحكومي لتلقي العلاج، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة.
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القبة
المستشفى الحكومي
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