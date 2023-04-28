إشكال في سجن أسفر عن سقوط جرحى.. هذا ما جرى مساء اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن إشكالأً وقع بين أحد السجناء من آل "ق"، وآخر من آل "ب"، في سجن القبة، بسبب تنظيف غرفة.

وأسفر الإشكال عن سقوط عدد من الجرحى الذين تم نقلهم إلى مستشفى الحكومي لتلقي العلاج، وقد وصفت حالتهم بالمستقرة.