بعد تدخّل هؤلاء.. الإفراج عن المحامي طارق شندب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ الإفراج عن المحامي طارق شندب، بعد تدخل وجهاء بلدة مشمش والمنطقة.

والجدير بالذكر أنّ شندب كان قد خُطف في محلة الضم والفرز في طرابلس. لقراءة الخبر السابق الرجاء الضغط هنا