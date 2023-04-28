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لبنان

كورونا لبنان... إليكم أحدث الأرقام

Lebanon 24
28-04-2023 | 15:27
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 أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات كورونا اليوم، تسجيل 56 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1236702، كما  لم يتم تسجيل  اي حالة وفاة ".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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