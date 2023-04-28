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لبنان
إتّصالات
Lebanon 24
28-04-2023
|
17:27
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أجرى مرشّح رئاسي إتّصالات بعدد من الضباط ضمن فريق عمل يسعى لتشكيله في حال وصل إلى قصر بعبدا، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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