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لبنان
عمليات تسريح واسعة
Lebanon 24
28-04-2023
|
18:00
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بدأت مصارف وازنة عمليات تسريح واسعة في مختلف المحافظات اللبنانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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